Ekonomik kriz ve her gün art arda gelen zamlar sebebiyle vatandaşlar isyanda. 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepkiler yağarken, Buca Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri Kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve çıktı.

İşçiler grevdeyken Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatil yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Duman sosyal medyada vatandaşlardan gelen "İşçiler eylemde, başkan tatilde" tepkilerinin ardından paylaştığı fotoğrafları kaldırdı.

Grev nedeniyle Buca’da çöp birikintilerinin arttığı belirtilirken, Başkan Görkem Duman’ın tatile çıkmasına tepki gelmeye devam ediyor.