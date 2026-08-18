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Kaynak: AA / DHA / İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler binayı tamamen sararken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Canpolat Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldı.

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şehrin birçok noktasından görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alev alev yanan prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.