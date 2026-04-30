DİSK’TE TARİHİ TAŞINMA: İSTANBUL’A VEDA, ANKARA’YA MERHABA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), on yıllardır simgeleştiği İstanbul Beşiktaş’taki genel merkezini boşaltarak Ankara’nın Ümitköy Mutlu Mahallesi’ne taşındı. Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer’in yazısına göre birçok üye sendikanın karşı çıktığı bu karar, konfederasyon içinde ve kamuoyunda büyük bir tartışma dalgası başlattı.

EFSANE BAŞKANLARIN MİRASI: İSTANBUL’DAN KOPUŞA TEPKİ

Kemal Türkler, Abdullah Baştürk ve Süleyman Çelebi gibi isimlerin önderliğinde işçi mücadelesinin kalbi olarak görülen İstanbul’un terk edilmesi, DİSK tabanında "İşçi kentiyle bağlar kopuyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Eleştiri oklarının hedefindeki ana nokta, yeni merkezin Ankara’da seçilen lokasyonu oldu. Ümitköy’deki yeni binanın emekçi mahallelerinden ve üretim sahalarından uzak olması, konfederasyonun "sahadan uzaklaşması" olarak yorumlanıyor.

PERDE ARKASINDA "GENEL-İŞ" VE AİDAT TARTIŞMALARI

Taşınma kararının arkasındaki asıl gücün, konfederasyonun en fazla üyeye sahip ve en yüksek aidat ödeyen bileşeni Genel-İş Sendikası olduğu iddia ediliyor. Sendikal çevrelerde bu durum, "parayı verenin düdüğü çaldığı" bir yönetim anlayışı olarak eleştirilirken; belediyelerde örgütlü olan Genel-İş’in ağırlığının, DİSK’in rotasını siyasetin başkenti Ankara’ya kırdırdığı savunuluyor.

ANKARA YOLUNDA YENİ KOMŞULAR

İşçi dünyasındaki hareketlilik sadece DİSK ile sınırlı değil. Türkiye’nin bir diğer büyük konfederasyonu TÜRK-İŞ de Kızılay’daki merkezinden ayrılarak Eskişehir yolu üzerindeki yeni binasına geçmeye hazırlanıyor. Böylece Türkiye’nin iki büyük işçi konfederasyonu, şehir merkezinden uzak yeni yerleşkelerinde birbirine komşu olacak. Taşınma kararını olumsuz karşılayan işçi çevreleri, "DİSK nereye gidiyor?" sorusunu sormaya başladı. Bayer, “DİSK ve TÜRK-İŞ yeni yerlerinde merkezden hayli uzak konumda komşu olacak. Belki o zaman emekçi hakları için daha sık diyaloğa girerler” ifadelerini kullandı.