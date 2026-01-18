Türk iş dünyasının ticari diplomasi kurumu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki iş konseylerinin seçimli olağan genel kurul toplantıları yapıldı.

İKİ BÜROKRAT BAŞKAN OLDU

Gazetec, Can Özçelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı haberine göre, seçimlerde bu sefer sadece Türkiye’nin önde gelen iş insanları değil bürokrasinin önemli isimleri de başkan oldu. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı olurken, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı seçildi.

Rixos sahibi Fettah Tamince, Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı, Socar Türkiye Enerji CEO’su Elchin Ibadov, Türkiye-Norveç İş Konseyi, iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ da DEİK Avrupa İş Konseyleri Başkanı oldu.

İŞTE O BAŞKANLAR

DEİK iş konseylerinin başına gelen patronlar şöyle: DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Fettah Tamince, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Mada Group İcra Kurulu Başkanı DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü DEİK/Türkiye-DEİK/Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı, Eti Gıda Yönetim Kurulu Başkanı DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom Grup CEO’su

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Ali Yücel, Yüce Oto Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Elchin Ibadov, Socar Türkiye Enerji CEO’su DEİK/Türkiye

Danimarka İş Konseyi Başkanı Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada CEO’su

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı, BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri Yönetim Kurulu Başkanı