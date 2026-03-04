İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini lider olarak Hamaney'in en büyük oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçtiği iddia edildi.

İNGİLTERE MERKEZLİ MUHALİF MEDYA İDDİA ETTİ

Söz konusu iddia, İngiltere merkezli muhalif İran medyası Iran International tarafından ortaya atıldı. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde seçimin "İran Devrim Muhafızları baskısı ile yapıldığı" da öne sürüldü.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney

1969 yılında Meşhed'de doğan Mücteba Hamaney, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından Tahran'da eğitim aldı. Daha sonra Tahran ve Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev yaptı.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney'i yaptırım listesine aldı. Bu adımda, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı yönündeki iddialar da gündeme

taşındı.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz "Ayetullah" seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor