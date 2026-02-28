BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

İran'a yapılan saldırılar sonrası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarının kullanılmasına izin veren bölge ülkelerinin Tahran tarafından "meşru hedef" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Tümamiral Cihat Yaycı, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasındaki asıl nedenin nükleer olmadığını, İran’ın Büyük İsrail Projesi kapsamında yeniden dizayn edilmek istendiğini söyledi.

'ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI ULUSLARARASI HUKUK KATLİAMIDIR'

Yaycı, bu saldırının aylar önce planlandığını belirterek, Cenevre’de yapılan görüşmelerin bir “tiyatro” olduğunun altını çizdi.

Yaycı, İran ve İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, “İran’ın bir saldırısı olmadığı sürece ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı uluslararası hukuk katliamıdır” ifadelerini kullandı.

'SALDIRININ ASIL NEDENİ BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ'

ABD ve İsrail’in bu saldırısı Büyük Orta Doğu Projesinin hayata geçirilmesi içindir” diyen Yaycı, “İran rejimi onlar için miyadını doldurmuştur. İran, Büyük Orta Doğu projesi kapsamında yeniden dizayn edilmek isteniyor. O nedenle bu saldırı Türkiye açısından da çok önemlidir. Çünkü bölgede bir teröristanın kurulmasına zemin hazırlamaktadır” dedi.

'İRAN'DAN SONRA HEDEF TÜRKİYE'DİR'

Türkiye’nin Orta Doğu’da dönen oyunu görmesi gerektiğini belirten Yaycı, “İran’dan sonra hedef Türkiye’dir. Türkiye bu savaşın içine şöyle ya da böyle çekilebilir” sözlerini sarf etti.

İran yetkililerinin “dost ülkeler de olsa dahi Amerikan üslerini vurmak zorunda kalabiliriz” dediğini hatırlatan Yaycı, “Bu şu demektir. Türkiye’ye de ‘senin İncirlik Üssü’nü vurmaya kalkabilirim’ demektir. Böylece Türkiye de savaşın içine dahil olmuş olacak. Bunların hepsi planlı programlıdır. İsrail kanalı, bu savaşın 4 gün süreceğini açıklamıştır. 4 günlük bir savaş planlanmıştır. Savaşın süresi bile bellidir” dedi.