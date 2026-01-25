Amiral Türker Ertürk, Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ile ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail’in beraber hareket ettiklerini belirten Ertürk, ilk hedefin İran olduğunu belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a müdahalesinin an meselesi olduğunu belirtti.

“NÜKLEER SİLAHLAR KULLANILABİLİR”

Ertürk, İran’a yapılması beklenen askeri müdahalenin kısa süre içinde halkın da isyanıyla İran’da rejim değişikliğini başaramaz ve uzarsa, nükleer silahların kullanımını ve savaşın küreselleşmesini tetikleyebileceğini aktardı.

“İSRAİL’E DİRENECEK HİÇBİR ÜLKE İSTENMİYOR”

ABD’nin yeni Dünya düzeni içinde Ortadoğu’yu da içine alacak şekilde Güney Batı Asya’da İsrail’in hegemonyasında bir alt düzen inşa etme peşinde olduğunu belirten Ertürk, Bu bölgede İsrail’e hegemonyasına siyasi ve askeri direnebilecek hiçbir ülkenin istenmediğini söyledi.

“İRAN’DAN SONRA HEDEF TÜRKİYE”

ABD-İsrail hegemonyasına uzun süredir direniyor olması nedeniyle İran’ın en zayıf halka olduğunu söyleyen Ertürk, “Bu nedenle ilk İran vurulacaktır. Daha sonra Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır hedef olacaktır” sözlerini sarf etti.

Ertürk, X hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“İRAN’A MÜDAHALE GELİYOR! ARKASINDAN TÜRKİYE, PAKİSTAN, SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR. NİÇİN?

1. İran’a yönelik ABD-İsrail müdahalesi artık kaçınılmaz durumda. Her an başlayabilir.

2. Böyle bir savaşın nereye evrilebileceğini öngörmek gerçekten zor. Başlatanlar açısından bile!

3. Eğer bu askeri müdahale kısa süre içinde halkın da isyanıyla İran’da rejim değişikliğini başaramaz ve uzarsa, nükleer silahların kullanımını ve savaşın küreselleşmesini tetikleyebilir.

4. Bugüne kadar gecikmesinin nedeni ABD ve İsrail açısından hazırlıkların tamamlanamaması, kara, deniz, ve hava vurucu ve destek unsurlarının bölgeye konuşlanmasının uzun süre alması ve İran içindeki ağırlıklı olarak Afgan sığınmacılar ve etnik bölücü unsurlar eliyle kotarılacak Beşinci Kol faaliyetleri planlamasının uzun zaman almasıdır.

5. ABD’nin bölgeye yönelik konuşlanması ve kuvvet kaydırması hala devam etmekte olup, bugünkü haliyle bile Birinci ve İkinci Körfez Savaşları’nda bölgeye getirdiği güçlerin toplamından daha büyüktür.

6. Askeri müdahale başladığında İran, İsrail’e ve bölgedeki ABD askeri tesislerine yönelik güçlü bir yanıt verecek ve Hürmüz Boğazını kapatmak isteyecektir. Ama bu savaşı uzun süre sürdürebilmesi Çin ve Rusya’nın çok güçlü desteği olmadan mümkün görülmemektedir.

7. Sorun İsrail’in güvenliği meselesini çoktan aşmıştır. ABD Yeni Dünya Düzeni içinde Ortadoğu’yu da içine alacak şekilde Güney Batı Asya’da İsrail’in hegemonyasında bir alt düzen inşa etme peşindedir.

8. Bu bölgede İsrail’e hegemonyasına siyasi ve askeri direnebilecek hiçbir ülke istenmemektedir. İran, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır bu bölgenin içinde mütalaa edilmektedir. Bu ülkeler içinde rejimi ve ABD-İsrail hegemonyasına uzun süredir direniyor olması nedeniyle İran en zayıf halkadır. Bu nedenle ilk İran vurulacaktır.

9. Daha sonra Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır hedef olacaktır.

10. Bu bölgede İsrail’den başka bir nükleer güce müsaade yoktur. Geçen yıl İsrail’in Katar’ı vurmasının bir hafta sonrasında Suudi Arabistan, İsrail’e karşı nükleer şemsiye ihtiyacı için Pakistan ile güvenlik anlaşması yapmıştır. Bugünlerde İsrail’in nükleer gücüne karşı Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır (3+1) farklı adlandırma altında da olsa güvenlik anlaşması anlamında görüşmeler yapmakta ve bu husus ABD-İsrail tarafından memnuniyetsizlikle izlenmektedir.

11. Sonuç olarak ABD aynen Roma gibi hızla gerilemekte ve bu gerilemeyi durdurmak için yeni bir dünya düzeni inşa etmeye çalışmaktadır. Batı Yarım Kürede; Amerika kıtası, Atlantik, Batı Avrupa ve Grönland’ı içine alan ABD hegemonyasında birincil bölge ve Ortadoğu ve Güney Batı Asya’yı içine alan bölgede ABD’nin stratejik müttefiki İsrail hegemonyasında ikincil bölge ile beraber Çin ve Rusya mücadele etmek ve geriletmektir. Bu kapsamda Türkiye İran’a karşı kulanım sonunda etnik temelli parçalanarak küçültülmesi planlanmıştır ve hedeftir.”