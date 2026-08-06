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İran'da gündeme gelen ve üzerinde görüşüldüğü belirtilen taslak düzenleme, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik kapsamlı kısıtlamalar içeriyor.

Taslakta, belirli ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanması, bazı yüklerin transit geçişine sınırlama getirilmesi ve ihlaller için ağır yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

BAZI GEMİLERE GEÇİŞ YASAĞI PLANLANIYOR

Taslağa göre;

ABD, İsrail ve "düşman ülke" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaklanabilecek.

Direniş Cephesi'ne karşı eylemlerde rol aldığı değerlendirilen gemiler ve kargolar da yasak kapsamına alınabilecek.

İran'a zarar verdiği belirtilen ülke ve kişilere ait gemilere, zararların tazmin edilmesine kadar Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinden transit geçiş izni verilmeyebilecek.

YÜKSEK PARA CEZALARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Taslak düzenleme, kuralları ihlal eden gemilere yönelik kargo değerinin yüzde 20'sine kadar ulaşabilecek para cezaları uygulanmasını da içeriyor.

Bunun yanı sıra İran hükümetinin, silahlı kuvvetlerle koordinasyon içinde gemi trafiğinin izlenmesi, seyir rehberliği sağlanması ile Basra Körfezi'nin güvenliği ve çevresinin korunmasından sorumlu tutulması planlanıyor.

HENÜZ RESMİYET KAZANMADI

Söz konusu maddelerin, İran'da görüşülen bir taslak metinde yer aldığı belirtiliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girip girmeyeceği ya da nihai metinde hangi değişikliklerin yapılacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.