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Kaynak: Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sona erdirilmesi ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için yapılan görüşmelere dair "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Arakçi ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ​​​​​​​

TRUMP DA PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin X sosyal medya hesabındaki bir paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

ABD Başkanı'nın takipçileriyle paylaştığı Arakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesi kullanıldı.

Arakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen" yorumunu yapmıştı.

PAKİSTAN TEYİT ETTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesini kullandı.

Şerif, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ülkesinin yoğun arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirtti.

Bu çabalar arasında barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının farkında olduklarını ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."