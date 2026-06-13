OLAYLAR

1381 - Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak Hükûmet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

1859 - Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

1872 - Namık Kemal, İbret gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.

1878 - Berlin'de, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında, Berlin Antlaşması olarak adlandırılan barış antlaşmasını imzalamak üzere kongre toplandı.

1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

1921 - Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa Temsilcisi Henry Franklin-Bouillon ile görüştü.

1924 - Fransa'da Gaston Doumergue, Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1928 - Türkiye ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1934 - Adolf Hitler ile Mussolini, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.

1939 - Başbakan Refik Saydam CHP parti grubuna Hatay Antlaşması'nın parafe edildiğini haber verdi.

1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.

1951 - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Avrupalı üyelerinden Türkiye'nin Pakt'a kabul edilmesini istedi.

1952 - Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.

1957 - Siyahi lider Martin Luther King ile ABD Başkan Yardımcısı Nixon görüştüler.

1961 - Batı Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.

1962 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden ayrılan Osman Bölükbaşı ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurdu.

1963 - 1459 Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

1966 - Ankara'da ilk kapalı devre televizyon yayını için hazırlıklara başlandı.

1968 - Üniversitelerde başlayan boykot ve işgal eylemleri hızla yayılmaya başladı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da 10 fakültede öğrenciler dersleri boykot ettiler. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi işgal edildi.

1969 - Irak Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet uçağı, yanlışlıkla Hakkâri'yi bombaladı.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.

1972 - Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Banu Ergüder, içinde ceset bulunan bavulla yakalandı. Ergüder'in tecavüze karşı öldürdüğü ifadesine karşın, cinayeti örgütsel anlaşmazlık nedeniyle aynı üniversite öğrencilerinden Zeynel Altındağ'ın işlediği ortaya çıktı. Sıkıyönetimce aranan Adil Ovalıoğlu'nun öldürülmesine adı karışan Garbis Altınoğlu da yakalandı.

1972 - THKP-C davasında hüküm giyen Necmi Demir, Kamil Dede ve Ziya Yılmaz'ın idam kararları Yargıtay'da bozuldu.

1973 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu kabul edildi.

1977 - Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükûmeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi.

1983 - Pioneer 10 uzay sondası, güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı nesne oldu.

1991 - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

1993 - Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığına Tansu Çiller seçildi.

1993 - Kim Campbell, Kanada'nın ilk kadın Başbakanı seçildi.

2000 - Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.

2002 - Afganistan'da geleneksel Meclis "Loya Jirga" toplanarak, Geçici Hükûmet Başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.

2006 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 6. sezon DVD'si çıktı.

2009 - İran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı. Kısa süre sonra da isyana dönüştü.

2013 - Sibel Siber, KKTC'nin ilk kadın başbakanı oldu.

2025 - İsrail'in İran'a yönelik saldırıları: İsrail, İran'a yönelik hava saldırıları başlattı.

DOĞUMLAR

823 - II. Charles, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 877)

839 - III. Charles, Kutsal Roma imparatoru (ö. 888)

1367 - Taejong, Joseon Krallığı'nın üçüncü kralıdır (ö. 1422)

1773 - Thomas Young, İngiliz bilim insanı ve dilbilimci (ö. 1829)

1790 - José Antonio Páez, Venezuelalı lider (ö. 1873)

1831 - James Clerk Maxwell, İskoç teorik fizikçi, matematikçi ve elektromanyetik teorinin kurucusu (ö. 1879)

1865 - William Butler Yeats, İrlandalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1939)

1888 - Fernando Pessoa, Portekizli şair (ö. 1935)

1897 - Paavo Nurmi, Fin atlet (ö. 1973)

1911 - Luis Alvarez, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1988)

1918 - Helmut Lent, Nazi Almanyası pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (ö. 1944)

1925 - Jak Kamhi, Türk iş insanı (ö. 2020)

1926 - Satoru Abe, Japon asıllı Amerikalı ressam ve heykeltıraş (ö. 2025)

1928 - John Forbes Nash, Amerikalı matematikçi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2015)

1931 - Irvin D. Yalom, Rus asıllı Amerikalı psikiyatrist, varoluşçu, psikoterapist, yazar ve eğitimci

1935 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş insanı ve Beşiktaş JK yöneticisi (ö. 2000)

1937 - Alla Yoshpe, Rus pop şarkıcısı (ö. 2021)

1941 - Tony Hateley, İngiliz futbolcu (ö. 2014)

1942 - Yannis Butaris, Yunan politikacı (ö. 2024)

1943Gepy & Gepy, İtalyan şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve aranjör (ö. 2010)

Malcolm McDowell, İngiliz oyuncu

1944 - Ban Ki-moon, Güney Koreli politikacı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

1951 - Stellan Skarsgård, İsveçli oyuncu

1952 - Hikmet Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1953 - Tim Allen, Amerikalı komedyen ve aktör

1955 - Alan Hansen, İskoç futbolcu

1958 - Füsun Demirel, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu ve çevirmen

1962 - Ally Sheedy, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Kathy Burke, İngiliz oyuncu, komedyen ve tiyatro yönetmeni

1965 - Vahide Perçin, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu

1966 - Grigori Perelman, Rus matematikçi

1967 - Peter Buchman, Amerikalı senarist

1970 - Julián Gil, Arjantinli oyuncu ve eski model

1970 - Rivers Cuomo, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1971 - Jeffrey Pierce, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1971 - Tarık, Türk şarkıcı

1972 - Ufuk Sarıca, Türk eski basketbolcu

1973 - Kasia Kowalska, Polonyalı şarkıcı, söz yazarı prodüktör ve oyuncu

1973 - Ville Laihiala, Fin müzisyen ve Sentenced grubu vokalisti

1974 - Selma Björnsdóttir, İzlandalı şarkıcı ve oyuncu

1974 - Takahiro Sakurai, Japon seslendirme sanatçısı

1975 - Jeff Davis, Amerikalı yazar ve yapımcı

1975 - Toni Ribas, İspanyol porno aktörü

1978 - Richard Kingson, Ganalı futbolcu

1980 - Florent Malouda, Fransız millî futbolcu

1980 - Sarah Connor, Alman şarkıcı

1981 - Chris Evans, Amerikalı oyuncu

1983 - Rebeca Linares, İspanyol porno oyuncusu

1986 - Kat Dennings, Amerikalı oyuncu

1986 - Måns Zelmerlöw, İsveçli şarkıcı, sunucu ve dansçı

1988 - Satoru Hayashi, Japon eski futbolcu

1989 - Diana Hacıyeva, Azerbaycanlı şarkıcı

1989 - Andreas Samaris, Yunan futbolcu

1989 - Hassan Whiteside, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Aaron Johnson, İngiliz oyuncu

1991 - Ryan Mason, İngiliz antrenör ve eski futbolcu

1991 - Lorenzo Reyes, Şilili millî futbolcu

1991 - Onur Durmaz, Türk oyuncu

1992 - Kim Jin-su, Güney Koreli millî futbolcu

1993 - Milan Jevtović, Sırp futbolcu

1993 - Thomas Partey, Ganalı millî futbolcu

1993 - Denis Ten, Kazak buz patenci (ö. 2018)

1995 - Petra Vlhová, Slovak Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı

1995 - Abbas Hüseyinov, Azeri futbolcu

1996 - Kingsley Coman, Fransız futbolcu

1996 - Kodi Smit-McPhee, Avustralyalı oyuncu

1997 - Arca Tülüoğlu, Türk basketbolcu

2000 - Penny Oleksiak, Kanadalı serbest stil ve kelebek yüzücü

ÖLÜMLER

976 - I. Mansûr, 961-976 yılları arasında hüküm süren Samani hükümdarı

1036 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (d. 1005)

1231 - Padovalı Antonio, Fransisken rahibi, manevi doktrin uzmanı, tanınmış vaiz ve mucize gösterici (d. 1195)

1645 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (d. 1584)

1933 - Şeref Bey, Türk futbolcu, teknik direktör ve futbol hakemi (Beşiktaş futbol şubesinin kurucusu ve ilk kaptanı) (d. 1894)

1946 - Joseph Kastein, Almanya doğumlu yazar ve hukukçu (d. 1890)

1948 - Osamu Dazai, Japon yazar (d. 1909)

1965 - Refik Fersan, Türk besteci ve müzik bilimci (d. 1893)

1965 - Martin Buber, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu doğumlu filozof (d. 1878)

1974 - Turgut Zaim, Türk ressam ve dekoratör (d. 1906)

1977 - Matthew Garber, İngiliz oyuncu (d. 1956)

1978 - Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi, doğubilimci ve yazar (d. 1894)

1982 - Halid bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1912)

1986 - Benny Goodman, Amerikalı müzisyen (d. 1909)

1987 - Cemil Meriç, Türk yazar ve çevirmen (d. 1916)

1987 - Geraldine Page, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1924)

1992 - Pumpuang Duangjan, Taylandlı şarkıcı (d. 1961)

1998 - Lucio Costa, Brezilyalı mimar ve şehir planlamacısı (d. 1902)

2000 - Ágnes Ságvári, Macar tarihçi ve akademisyen (d. 1928)

2005 - Álvaro Cunhal, Portekizli komünist siyasetçi (d. 1912)

2005 - Jesús Moncada, Katalan dilinde İspanyol yazar (d. 1941)

2006 - Charles Haughey, İrlanda Başbakanı (d. 1925)

2009Micuharu Misawa, Japon profesyonel güreşçi (d. 1962)

Fethî Yeken, Lübnanlı İslam âlimi, yazar ve siyasetçi (d. 1933)

2010 - Combo Ayouba, Komorlu asker ve siyasetçi (d. 1953)

2012 - Roger Garaudy, Fransız düşünür ve yazar (d. 1913)

2012 - William Knowles, Amerikalı kimyager (d. 1917)

2013 - Muhammed el-Hilayvi, Suudi eski millî futbolcu (d. 1971)

2014 - Gyula Grosics, Eski Macar kaleci (d. 1926)

2014 - Sara Widén, İsveçli soprano ve opera sanatçısı (d. 1981)

2016 - Ofelya Hambardzumyan, Ermeni halk müziği şarkıcısı (d. 1925)

2017 - Yōko Nogiwa, Japon oyuncu (d. 1936)

2017 - Ulf Stark, İsveçli yazar ve senarist (d. 1944)

2018 - Alfredo Pasillas, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1966)

2018 - Anne Donovan, Amerikalı basketbolcu ve antrenör (d. 1961)

2018 - D.J. Fontana, Amerikalı müzisyen (d. 1931)

2018 - Charles Vinci, Eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Amerikalı halterci (d. 1933)

2019 - Pat Bowlen, Amerikalı spor yöneticisi ve iş insanı (d. 1944)

2019 - Edith González, Meksikalı telenovela ve film aktris (d. 1964)

2019 - Şeref Has, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)

2020 - Sheikh Md Abdullah, Bangladeşli politikacı ve avukat (d. 1945)

2020 - Sabiha Khanum, Pakistanlı oyuncu (d. 1935)

2020 - Mohammed Nasim, Bangladeşli politikacı (d. 1948)

2020 - Jean Raspail, Fransız yazar, gezgin ve kaşif (d. 1925)

2021 - Ned Beatty, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1937)

2021 - Hrihori Çapkis, Ukraynalı dansçı ve koreograf (d. 1930)

2021 - John Gabriel, Amerikalı aktör, şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı (d. 1931)

2021 - Ashley Henley, Amerikalı eğitimci ve siyasetçi (d. 1981)

2021 - Nikita Mandryka, Fransız çizgi roman sanatçısı ve yazar (d. 1940)

2021 - Nirmal Saini, Hint voleybolcu ve spor yöneticisi (d. 1938)

2022 - Nikolaos Deligiorgis, Yunan gazeteci, yazar ve yayıncı (d. 1937)

2022 - Henri Garcin, Belçikalı aktör (d. 1929)

2022 - Giuseppe Pericu, İtalyan siyasetçi ve akademisyen (d. 1937)

2022 - Rolando Serrano, Kolombiyalı profesyonel futbolcudur (d. 1938)

2023 - Cormac McCarthy, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1933)