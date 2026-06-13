Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler

ORKUN KÖKÇÜ MÜ, İSMAİL YÜKSEK Mİ?

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü’nün oynayacağı, onların önünde ise Arda Güler’in yer alacağı belirtildi. Öte yandan İsmail'in de forma şansı olsa da Orkun Kökçü'nün forma şansının daha yüksek olduğu ifade edildi.