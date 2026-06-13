Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler

Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. “Bizim Çocuklar” turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın ilk 11’i büyük ölçüde netleşti. İşte maçın tarihi, saati ve detayları...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından tarihi başarıya imza atarak Dünya Kupası sahnesine geri dönmeyi başardı.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 2

“Bizim Çocuklar”, 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek ve turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Gruptaki diğer rakipler ise ev sahibi ABD ve Paraguay olacak.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 3

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Avustralya arasındaki karşılaşma, 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 4

Mücadele, Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak. Milliler, turnuvadaki ilk maçında galibiyet alarak gruba iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 5

MONTELLA İLK 11’İNİ BELİRLEDİ

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın Avustralya karşısında sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde netleşti. Deneyimli teknik adamın kalede Uğurcan Çakır’a görev vereceği öğrenildi.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 6

Savunmada sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Ferdi Kadıoğlu forma giyecek. Stoper hattında ise Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi görev alacak.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 7

ORKUN KÖKÇÜ MÜ, İSMAİL YÜKSEK Mİ?

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü’nün oynayacağı, onların önünde ise Arda Güler’in yer alacağı belirtildi. Öte yandan İsmail'in de forma şansı olsa da Orkun Kökçü'nün forma şansının daha yüksek olduğu ifade edildi.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 8

Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ün görev yapması beklenirken, Kerem Aktürkoğlu’nun da hücum hattında etkili bir rol üstleneceği ifade edildi. Kenan Yıldız’ın ise iyileşmesi halinde kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 9

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11

Avustralya: M. Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Velupillay, Toure

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

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Montella tarihi kararı verdi: Avustralya-Türkiye maçı ilk 11'ler - Resim: 10

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)

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