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Kaynak: AA

Gaziantep gece saatlerinde 4.6 şiddetinde depremle sarsıldı.

MERKEZ ÜSSÜ NURDAĞI İLÇESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.