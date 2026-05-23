İran devlet televizyonuna konuşan İsmail Bekayi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in iki ülke arasında mesaj alışverişi sağlamak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Bekayi, "Görüşmede üzerinde ihtilaf bulunan konular ele alındı. Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK SAVAŞIN BİTMESİ VE DONDURULMUŞ VARLIKLAR

İran'ın öncelikli odak noktasının savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Bekayi, Washington'ın çelişkili tutumuna rağmen mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çalıştıklarını ifade etti. Bekayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise, "Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu, biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı." dedi.

Müzakerelerin detaylarına ilişkin Bekayi şu bilgileri paylaştı:

“Yaptırımların kaldırılması talebi İran'ın kırmızı çizgisidir. Nükleer mesele ise ancak ABD ile mutabakat sağlandıktan sonra, sonraki aşamalarda ele alınacaktır. ABD'ye iletilen 14 maddelik teklifte hem nükleer konulara hem de İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına atıf yapılmıştır.”

Görüşmelerde resmi arabulucunun Pakistan olduğunu belirten Sözcü, Katar'ın da sürece yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.