Beşiktaş, kaleci transferi için gündemindeki Alexander Nübel'den vazgeçmiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; siyah-beyazlıların futbol direktörü Eduard Graf, Alman kaleci ve menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Henüz anlaşma sağlanamazken, Nübel'in kararını pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.

BAYERN MUNIH BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Beşiktaş'ın, bonuslarla birlikte sezonluk net 5 milyon euroya ulaşan maaş teklifinde bulunduğu belirtilirken, Bayern Münih'e yapılan 10 milyon euroluk (5 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus) teklif ise reddedildi. Alman devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Öte yandan Bayern Münih'in, Nübel'e 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması yönünde bilgi verdiği ve kamp öncesinde oyuncuya yeni bir kulüp bulmayı hedeflediği aktarıldı.