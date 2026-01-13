İran'da ekonomik kriz ve yerel para birimindeki yüksek değer kaybı sonrası Tahran Büyük Çarşı esnafının başlattığı 'kepenk kapama' eylemleri protestoya döndü. Protestolarda şiddetin dozu arttı. İran'daki protestolarda son 16 günde 646 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SON 24 SAATTE 108 CAN KAYBI

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) yayımladığı verilere göre İran'da yaşanan can kaybı son 24 saatte 108 artarak 538'den 646'ya yükseldi.

REJİM YANLILARI DA EYLEMCİLER DE ÖLÜYOR

HRANA'nın açıkladığı rapora göre İran'daki bilanço ağır. Protestolar sonrası çıkan çatışmalarda 505 eylemcinin yanı sıra 133 emniyet mensubu ve 1 Cumhuriyet Savcısı yaşamını yitirdi. Eylemlere katılmayan ancak olay yerinden geçen 7 sivil de hayatını kaybetti.

10 BİN 721 KİŞİ GÖZALTINDA

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü IHR ise çarpıcı bir ayrıntıyı daha ortaya koydu. Eylemlerde 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını açıklayan IHR, İran güvenlik güçlerinin göstericilere plastik mermi ve saçma kullanarak insan hakları ihlali yaptığını gündeme taşıdı.

TAHRAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İran yönetimi, protestoların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında resmi bir açıklama yapmazken, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinin yaptığı açıklamalar durumun vahametini ortaya koyuyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI: DERHAL...

İran'da protestoların şiddetinin giderek artmasının ardından ABD, vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı yaptı. Açıklamada, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine değinilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." denildi.

NE OLMUŞTU?

28 Ocak 2025'de ülke para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybetmesi sonrası Tahran Büyük Çarşı Esnafı kepenk indirmiş ve protestoları başlatmıştı. geride kalan 16 günde protestolar yerini şiddet eylemlerine bıraktı. Eylemlerde son 16 günde 646 kişi yaşamını yitirdi.