İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası gerçekleştirildi.
İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklama paylaştı.
İfadelerde söz konusu kişilerin 8 Ocak 2026’da çıkan olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı yaparak emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri aktarıldı.
Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği açıklandı.