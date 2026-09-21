Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Tahran Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki özel yetenekli şahısların tespit edilerek yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırıldığı gerekçesiyle Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezinin mühürlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu merkezin, dil eğitimi altında milli güvenliği tehdit eden çalışmalar yürüttüğü ve ülkede ağ oluşturarak beyin göçüne teşvik ettiği bilgisi yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tahran'daki dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.