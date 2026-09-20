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Kaynak: AA

Yemen'de son dönemde yeniden tırmanan gerilim sürerken, Husiler Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir suçlamada bulundu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Cevf vilayetinin El-Anan ilçesindeki Selbe ve Rahub bölgelerinde bulunan telekomünikasyon kulelerini hedef aldı.

4 TELEKOMÜNİKASYON KULESİNİN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Haberde, El-Meraşi ve Ez-Zahir bölgelerindeki telekomünikasyon kulelerinin de Suudi savaş uçakları tarafından hedef alındığı öne sürüldü. Böylece Husilerin açıklamasına göre Cevf'te toplam 4 telekomünikasyon kulesi vuruldu.

Husiler, 17 Eylül'de de Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz vilayetindeki telekomünikasyon kulelerini hedef aldığını duyurmuştu. Uluslararası haber kaynakları da o tarihte Husilere bağlı medyanın üç telekomünikasyon kulesinin vurulduğu yönündeki iddiasını aktarmıştı.