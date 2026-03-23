ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası başlayan savaş 24. gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail, İran’daki birçok kritik noktayı hedef alırken, İran savaşının günümüzün en önemli teknolojisi interneti de tehlikeye soktuğu ortaya çıktı.

'KİLİT ÜLKE TÜRKİYE'

Gazeteci Çağla Üren, internetin denizaltı fiber optik kablolara muhtaç olduğunu belirterek, bunların önemli kısmı Hürmüz ve Kızıldeniz'de olduğunu hatırlattı.

Üren, “Körfez ülkeleri bir süredir kara bağlantısı için yarış halinde ve burada kilit ülke de Türkiye” sözlerini sarf etti.

'KABLOLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ HÜRMÜZ BOĞAZI VE KIZILDENİZ'DE'

Uluslararası veri trafiğinin yüzde 95’ten fazlasının denizaltı kabloları üzerinden taşındığını belirten Üren, “Bu kabloların önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de. Burada bir kaza ve saldırı internete doğrudan tehdit. Üstelik onarımı da çok zor.

Daha önce Kızıldeniz’de yaşanan kablo kesintilerinin onarımı aylar sürmüş. Dünyada bu tamiri yapabilecek sadece 60 gemi varmış. Ama savaş nedeniyle bu gemileri de bölgeye sokarlar mı? Sokmayabilirler.

Üstelik İran artık misilleme saldırılarında teknolojiyi de hedef alıyor, biliyorsunuz.

Bu risk tabii uzundur biliniyordu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde en az altı büyük proje var. Avrupa’ya uzanan karasal fiber hatlar kurmak için yarış halindeler. Amaçları denizaltına bağımlılığı azaltıp kabloları karadan yürütmek.

Suudilerin SilkLink projesi var. STC Group’un 800 milyon dolarlık yatırımıyla Suriye üzerinden Akdeniz’e uzanacak yaklaşık 4 bin 500 km’lik bir hat. Türkiye bağlantısıyla Avrupa’ya erişim hedefleniyor. İlk fazın 18 ila 24 ay içinde başlaması planlanıyor” dedi.

'KATAR TÜRKİYE'YE 700 MİLYON DOLARLIK HAT YATIRIMI PLANLIYOR'

Katar’ın 2027 yılında Irak üzerinden Türkiye’ye uzanan karasal hat için 500 milyon dolarlık yatırım planladığını belirten Üren, “WorldLink adlı bir başka proje de BAE’den Irak'a ve Türkiye’ye uzanacak 700 milyon dolarlık bir hat planlıyor.

Burada Türkiye yine Avrupa’ya açılan kapı olarak konumlanıyor. İstanbul’daki veri değişim noktaları ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya geçiş, dijital ticaretin yeni jeopolitiğinde kritik rol oynayabilir. Peki bu fiber hatları kim işletecek, kim kullanacak ve hangi fiyatlarla sunulacak? Bunlar hep soru işareti.

Ayrıca başka riskler de var. Savaşlar karayı da vuruyor” ifadelerini kullandı.