İran’da hükümet karşıtı protestolar sürerken, gösteriler ülke genelinde sürüyor. Tahran, İsfahan, Meşhed ve Şiraz başta olmak üzere birçok kentte eylemciler sokaklara çıkarken, İran yönetimi de rejim yanlılarını meydanlara çağırdı. Binlerce hükümet yanlısı İranlı çeşitli şehirlerde düzenlenen karşı gösterilere katıldı.

PAYLAŞIMINDA İRAN HALKINA DESTEK VERMİŞTİ

İran’daki gelişmelere karşı, ünlü isimler de yaşananlara ilişkin görüşlerini paylaşıyor. Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, X hesabından yaptığı açıklamada İran halkına destek verdi. Kırmızıgül paylaşımında, “Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah’ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül’ün bu açıklaması tepki ve eleştirilere neden oldu. Gelen eleştirilerin ardından yeni bir paylaşım yapan sanatçı, kendisine yöneltilen suçlamalara sert sözlerle yanıt verdi.

Kırmızıgül açıklamasında, “İran’la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. ‘Amerika yazdırıyor’, ‘İsrail yazdırıyor’ diye. Yetmemiş, bir de ‘Filistin’le ilgili hiç yazmamış’ demişler” ifadelerine yer verdi.

‘BEN SLOGANLA KONUŞMAM DURUŞLA KONUŞURUM’

Filistin konusundaki duruşunun açık olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, “Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran’da da, Filistin’de de, Suriye’de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm” dedi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Kırmızıgül, “Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz” diyerek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.