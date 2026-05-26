2026 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı’nın kamp merkezinin ABD’den Meksika’ya taşındığını açıkladı.

TIJUANA’DA KALACAKLAR

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, İran Milli Takımı’nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde konaklayacağını belirtti.

İran kafilesinin Los Angeles ve Seattle’da oynayacağı maçlara buradan seyahat edeceği ifade edildi.

'BİZİM İÇİN HİÇBİR SORUN YOK'

Sheinbaum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir FIFA temsilcisi bizi ziyaret etti ve ‘Meksika’da konaklayabilirler mi?’ diye sordu. Biz de ‘Evet, tabii ki bizim için hiçbir sorun yok’ yanıtını verdik.”

Meksika Devlet Başkanı ayrıca İran’ı ağırlama konusunda herhangi bir çekinceleri olmadığını vurguladı.

FIFA ONAY VERDİ

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre FIFA’nın da milli takım kampının ABD’den Meksika’ya taşınması talebine onay verdiği belirtildi.

İRAN’IN MAÇ PROGRAMI

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda İran; 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda, 21 Haziran’da yine Los Angeles’ta Belçika, 26 Haziran’da ise Seattle’da Mısır ile karşı karşıya gelecek.