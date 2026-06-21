Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Meksika'daki kampını tamamlayarak Los Angeles'a geçen İran kafilesi, hazırlıklarını Carson Sports Park'ta yaptığı son çalışmayla sürdürdü.

Takımın antrenman programını öğrenen bir grup gösterici, tesisin giriş bölümünde toplanarak protesto düzenledi.

Geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde tesisten farklı bir çıkış noktasını kullanan milli takım kafilesi, konaklayacağı otele hareket etti. Takımı takip eden protestocular ise otelin önünde toplanarak sloganlar attı.

İran Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile karşılaşmıştı. Aynı protestocu grup, söz konusu mücadele öncesinde de takımın kaldığı otelin önünde gösteri gerçekleştirmişti.