ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan savaşta İran misilleme olarak hem bölgedeki ABD üslerini hem de İsrail’in çeşitli kentlerini vuruyor. İran’ın misilleme saldırılarında çok sayıda füze ve İHA kullanıldı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ile İran’ın fırlattığı füzelerden birindeki ayrıntı gözler önüne serildi.

Sosyal medyada İran ve Orta Doğu ile ilgili paylaşımları ile bilinen M. Ali Erdoğan, İran Devrim Muhafızları’nın İHA ve füzeler üstüne yazdığı notları paylaştı. Buna göre bir füzede “Mavi Marmara şehitleri anısına” yazarken, İHA’da ise “Mücahitlerin Şeyhi Ahmed Yasin anısına” ifadesi yer aldı.

Söz konusu paylaşıma “Teşekkürler İran. Artık kimse Mavi Marmara şehitlerinin intikamı alınmadı demesin” şeklinde yorumlar geldi.