Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de oynanan Adidas NextGen EuroLeague Elemeleri sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

AS Monaco ile Aris sahadayken, müsabakanın yapıldığı salonun yakınındaki ABD üssüne füze saldırısı gerçekleştirildi.

Salondaki panik nedeniyle karşılaşma yarıda bırakıldı ve organizasyon güvenlik önlemleri kapsamında durduruldu.

EUROLEAGUE AÇIKLAMA YAPTI

"Adidas NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi, önlem amaçlı olarak geçici olarak askıya alınmıştır.

Euroleague Basketball ve ev sahibi kuruluş durumu aktif olarak değerlendiriyor ve daha fazla bilgi zamanı geldiğinde paylaşılacaktır.