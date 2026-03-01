Irak’ın Erbil Uluslararası Havalimanı’nda patlama meydana geldi. ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırıları büyük patlamalara ve yoğun duman bulutlarına yol açtı. Görgü tanıkları, bölgeden yükselen alev ve dumanları sosyal medyada paylaştı.

Üste patlama meydana gelirken dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan Erbil semalarında tespit edilen bir İHA, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Havalimanındaki sivillerin tahliye edildiği ve güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Erbil’deki saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava harekâtıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Tahran başta olmak üzere İran’daki birçok stratejik hedef de vuruldu. İran, bu operasyonların ardından Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerine de saldırılar düzenledi.