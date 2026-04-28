Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Sarayı’nda gerçekleşen görevlendirme töreninde, Cumhurbaşkanı Amedi resmi olarak Zeydi’ye yeni hükümeti kurma yetkisini verdi.

Görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Zeydi, kendisini aday gösteren Koordinasyon Çerçevesi liderlerine teşekkür etti. Zeydi, kurulacak hükümetin programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Koordinasyon Çerçevesi liderlerine beni Irak Başbakanlığı görevine aday göstermelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hükümet programı, risk değerlendirmesini dikkate alan, fırsatları değerlendiren ve Irak’ı bölgesel ve uluslararası düzeyde dengeli bir ülke haline getiren öncelikleri içerecek.”

Yeni hükümetin kurulma sürecinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi beklenirken, Zeydi’nin belirleyeceği kabine ve politikaların Irak’ın iç ve dış siyasetinde önemli etkiler yaratması öngörülüyor.