Mobil dünyada uzun süredir kamera, donanım ve yapay zekâ ekseninde süren rekabet, artık web performansına da kaymış durumda. Google’ın paylaştığı verilere göre özellikle amiral gemisi Android telefonlar, tarayıcı performansında önemli bir sıçrama yaptı.
iOS’a rakip hamle: Android cihazlar Web’de uçuşa geçti
Google, Chromium Blog üzerinden paylaştığı yeni verilerle mobil platform rekabetine farklı bir boyut kazandırdı. Şirketin açıklamasına göre, Android cihazlar web tarayıcı performansında iOS platformunu geride bıraktı.Derleyen: Cansu İşcan
BENCHMARK TESTLERİNDE ANDROİD ÖNDE
Google’ın verilerine göre Android cihazlar iki önemli testte öne çıkıyor:
Speedometer
LoadLine
Speedometer testi, kullanıcı etkileşimlerini simüle ederek tarayıcı gecikmesini ölçüyor. Bu testte yüksek skorlar; daha akıcı kaydırma, hızlı dokunma tepkileri ve genel kullanıcı deneyiminin iyileşmesi anlamına geliyor. LoadLine testi ise web sayfalarının açılma hızına odaklanıyor.
Google, üst segment Android cihazların bu testlerde rakip platformlara kıyasla yüzde 47’ye kadar daha yüksek performans gösterebildiğini belirtiyor. Testlerin üç farklı Android cihaz ile “rakip bir mobil platform” arasında yapılması, karşılaştırmanın iOS ile olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Şirket ayrıca bu başarıda donanım, işletim sistemi ve Google Chrome motoru arasındaki dikey entegrasyonun önemli rol oynadığını vurguluyor. Android üreticilerinin de bu testlere göre optimizasyon yapmaya teşvik edildiği ifade ediliyor.
Buna rağmen, iOS’un gerçek kullanım senaryolarındaki performansının hâlâ güçlü bir referans noktası olmaya devam ettiği belirtiliyor.
APPLE’DAN İOS 26.4 GÜNCELLEMESİ: YENİ ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm; özellik yenilikleri, güvenlik güncellemeleri ve kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok değişiklik içeriyor.
APPLE MUSİC’E “KONSERLER” ÖZELLİĞİ GELİYOR
Güncellemeyle birlikte Apple Music uygulamasına eklenen “Konserler” özelliği, kullanıcıların dinledikleri sanatçılara göre yakınlardaki etkinlikleri keşfetmesini sağlıyor. Ayrıca çevrimdışı müzik tanıma, ambiyans müziği seçenekleri ve daha sürükleyici arayüz geliştirmeleri de dikkat çekiyor.
ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANIM İYİLEŞTİRMELERİ
iOS 26.4, erişilebilirlik tarafında da önemli yenilikler sunuyor. Parlak efektlerin azaltılması, altyazı ayarlarının kolay erişimi ve hareket hassasiyeti olan kullanıcılar için animasyonların sınırlandırılması gibi geliştirmeler öne çıkıyor.
DİĞER YENİLİKLER
8 yeni emoji
Geliştirilmiş klavye doğruluğu
AirPods Max 2 desteği
Freeform için gelişmiş içerik araçları
Anımsatıcılar ve Aile Paylaşımı iyileştirmeleri
Apple’ın bu güncellemeyi, önceki sürümden yaklaşık altı hafta sonra yayınlaması dikkat çekti.