Kullanıcılar sesli aramaları giderek daha fazla internet tabanlı uygulamalara yönlendirirken, geçen yıl mobil hatlar üzerinden yapılan geleneksel sesli görüşme trafiğinde ilk kez düşüş yaşandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan elektronik haberleşme verilerine göre Türkiye’de geçen yıl mobil abone sayısı yaklaşık 99,7 milyona ulaştı. Bu sayı, yaklaşık %117’lik bir penetrasyon oranına karşılık geliyor.

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sabit telefonların kullanımı uzun süredir gerilerken, ses trafiği de büyük ölçüde mobil hatlara kaydı. Buna rağmen sabit ses trafiği 2004’te 65,2 milyar dakika seviyesindeyken, 2016’da 10 milyar dakikanın altına düştü ve geçen yıl 5,06 milyar dakika olarak kaydedildi.

Mobil ses trafiği ise yıllar içinde güçlü bir yükseliş gösterdi. 2004’te 20,3 milyar dakika olan trafik, 2014’te 200 milyar dakikanın üzerine çıktı. 2024 yılında 318 milyar dakika ile zirve yapan mobil konuşma trafiği, geçen yıl ilk kez gerileyerek 312,5 milyar dakika seviyesine indi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Kenan Altınsaat, bu değişimde dijitalleşme ve teknolojik altyapı yatırımlarının belirleyici olduğuna dikkat çekti. Mobil ses trafiğinin uzun süre yaklaşık %10 büyüdüğünü, son yıllarda ise bu oranın %1’in altına gerilediğini belirtti.

Altınsaat’e göre bu düşüşte en önemli etkenlerden biri, internet tabanlı iletişim uygulamalarının yaygınlaşması oldu. Kullanıcılar artık sesli görüşmelerini büyük ölçüde WhatsApp, FaceTime ve Messenger gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıca görüntülü görüşme seçeneklerinin artması da geleneksel mobil ses trafiğini azaltan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de dijital altyapının güçlendirilmesiyle birlikte internet hızları artarken, fiber optik ağ uzunluğu da önemli ölçüde genişledi. 2002 yılında yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu, bugün 657 bin kilometreye ulaşmış durumda. Ancak uzmanlara göre fiber altyapı konusunda halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe bulunuyor.