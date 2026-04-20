Instagram, fotoğraf ve video paylaşımlarında nostalji seven kullanıcıları sevindirecek yeni bir adım attı. Uygulamaya analog kamera hissi veren yeni filtre özelliği eklendi.

ESKİ KAMERA HAVASI SUNUYOR

Yeni filtre, dijital görüntülere film kamerası estetiği kazandırıyor. Grenli yapı, yumuşak ışık geçişleri, hafif soluk renk tonları ve klasik lens izleriyle kullanıcılar eski dönem kamera görüntüsüne yakın sonuçlar elde edebiliyor.

NOSTALJİ TRENDİNE YANIT

Son dönemde sosyal medyada vintage ve retro içeriklerin yükselişe geçmesi, platformların da bu alana yönelmesini hızlandırdı.

Instagram’ın eklediği yeni özellikle birlikte kullanıcıların uygulama dışı düzenleme programlarına daha az ihtiyaç duyması bekleniyor.