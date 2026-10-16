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Kaynak: Haber Merkezi

Konya'nın Karatay ilçesinde halkın sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkan kaçak gıda faaliyetlerine karşı dev bir operasyon yapıldı. Bir yurttaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gerçekleştirdiği detaylı şikayet başvurusunu ihbar kabul eden Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti, tespit edilen işletmeye ani bir baskın gerçekleştirildi.

7 TON TAVUK ETİ İMHA EDİLDİ

İşletmenin depo ve muhafaza alanlarında gerçekleştirilen detaylı gıda kontrollerinde, dondurucuların ve saklama odalarının hijyen kurallarına tamamen aykırı olduğu fark edildi. Ekiplerin incelemeleri sonrası, piyasaya sürülmesi halinde yüzlerce yurttaşın zehirlenmesine sebep olabilecek, son tüketim tarihleri uzun süre önce geçmiş ve soğuk zinciri kırıldığı için muhafaza koşulları tamamen bozulmuş 7 ton tavuk eti belirlendi.

EN ÜST SINIRDAN İDARİ İŞLEM

Halk sağlığını tehlikeye atan skandaldan sonra, el konulan 7 ton bozuk tavuk eti zabıta ve ilçe tarım ekiplerinin gözetiminde kamyonlara yüklenerek katı atık tesislerinde imha edildi. İşletme sahibi hakkında ise Sivil ve Adli Kanunlar uyarınca adli ve idari yasal işlem başlatıldı.