Dijital platformlarda artan sahte ve kaçak sağlık ürünleri, uzmanlara göre giderek büyüyen bir risk haline geldi. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, “Sağlık, kaybetmeden korumamız gereken en değerli varlığımızdır” diyerek vatandaşları uyardı.

Uzmanlara göre, internet ve sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliği, bireylerin sağlık kararlarını doğrudan etkiliyor. Tüysüz, insanların hekim ve eczacı yerine dijital kaynaklara yönelmesinin ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.

SAHTE VE KAÇAK ÜRÜNLER HAYATI RİSKE ATIYOR

Gazete Pencere’de yer alan habere göre, sahte ürünlerin yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını belirten Tüysüz, “Sosyal medya ve denetimsiz web siteleri üzerinden pazarlanan sahte ve kaçak ürünler sadece ekonomik kayıplara yol açmakla kalmıyor, doğrudan insan hayatını riske atıyor. İnternet üzerinden kontrolsüzce yayılan bu ürünler, dijital dünyanın sağlığımız için ne kadar büyük bir manipülasyon alanı haline geldiğinin somut bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

3 BİN KAÇAK SİTE KAPATILDI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu verileri de tablonun ciddiyetini ortaya koyuyor. 2025 yılında 3 bin 407 internet sitesinin kapatıldığı, 1.418 siteye erişim engeli getirildiği ve 1.593 site hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Bu süreçte toplam 185 milyon TL idari para cezası kesildi.

Uzmanlar, bu tablo karşısında en güvenilir yolun eczaneler olduğunu vurguluyor. Tüysüz, “Biz eczacıların değişmeyen ve güçlenen rolü, bilgi kirliliğinin arttığı bu dönemde danışmanlık rolüdür. Sağlık internetten değil, eczaneden alınır. Sahte ve içeriği belirsiz ürünlere karşı en güçlü kalkanımız, danışman eczacının bulunduğu denetim altındaki eczanelerdir. Bir ürünün ilaç veya sağlık destek ürünü olarak güvenilir olup olmadığını belirleyen en önemli kriter, güvenilir kaynaktan temin edilmesidir” dedi.

Uzmanlar, vatandaşların internetten satın aldıkları ürünlere karşı dikkatli olması ve sağlıkla ilgili konularda mutlaka uzman görüşüne başvurması gerektiğini hatırlatıyor.