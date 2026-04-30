Apartmanda bunu yapan komşuya rekor ceza: Bir kez daha düşünün

Apartmanlarda gürültüye ağır yaptırım geldi. 2026 itibarıyla tek bir şikayetle 13.847 TL ceza kesilebilecek. Kurallara uymayanlar için tahliye ve satış süreci de gündeme gelebilecek.Derleyen: Züleyha Öncü
Gürültü Yapanlara Ağır Yaptırım
Apartman yaşamında huzuru bozan gürültüye karşı yeni dönem başladı.
2026 yılıyla birlikte, komşularını rahatsız eden kişilere uygulanacak idari para cezası 13.847 TL’ye yükseltildi. Üstelik artık cezai işlem başlatılması için birden fazla şikayet aranmayacak; tek bir başvuru yeterli olacak.
Hangi Davranışlar Gürültü Sayılıyor?
Düzenlemeye göre yalnızca yüksek sesli müzik değil, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan birçok davranış da ceza kapsamına alındı.
Gece saat 23.00’ten sonra yüksek sesle televizyon izlemek ya da evde etkinlik düzenlemek, uygunsuz saatlerde tadilat yapmak, ev içinde eşya sürüklemek veya topuklu ayakkabıyla rahatsız edici şekilde yürümek de yaptırıma neden olabilecek.
Ayrıca sürekli ve kontrol altına alınmayan evcil hayvan sesleri de şikayet konusu sayılıyor.
Şikayet Süreci Hızlandırıldı
Gürültüden rahatsız olan vatandaşlar için süreç de kolaylaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, yapılan ihbar üzerine olay yerinde tespit yaparak tutanak tutabiliyor.
Bunun yanında Alo 181 hattı üzerinden çevresel gürültü başvurusu yapılabiliyor, apartman yönetimi aracılığıyla da resmi uyarı süreci başlatılabiliyor. Yetkililerin yerinde tespiti, cezanın kesilmesi için yeterli kabul ediliyor.
Israr Edenlere Daha Ağır Sonuçlar
Gürültü sorununun devam etmesi halinde yaptırımlar para cezasıyla sınırlı kalmıyor. Gürültü yapan kişi kiracıysa tahliye süreci başlatılabiliyor.
Daha ağır durumlarda ise, kat maliklerinin huzurunu sürekli bozan ev sahipleri hakkında mahkeme kararıyla taşınmazın diğer kat maliklerine satılması dahi mümkün olabiliyor.
Belgeler Sürecin Anahtarı
Uzmanlar, şikayetlerin sonuç vermesi için delil toplanmasının önemine dikkat çekiyor. Gürültünün yaşandığı saatlerin kaydedilmesi, mümkünse video veya ses kaydı alınması ve polis ya da zabıta tutanaklarının saklanması, hem ceza sürecinde hem de açılabilecek tazminat davalarında belirleyici rol oynuyor.