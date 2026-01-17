Devletin resmi belgelerinde ortaya çıkan HTŞ'nin insan kaçakçılığı yönteminin ana merkezlerinden biri Hatay/Reyhanlı'ydı. Reyhanlı üzerinden Türkiye'ye getirilen kadınlar bir süre ülkemizde 'kayıtsız' olarak yaşatılıyor, ardında sahte belge düzenlenerek Avrupa ve Orta Asya ülkelerine gönderiliyordu.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, kamplarda tutulan kadınlar telefonla evlilik yöntemiyle cihatçı erkeklerle temas kurduruluyor, Reyhanlı üzerinden Avrupa'ya gönderiliyordu.

Telefonla evlilik yöntemi kaçış için bir sektör haline geldi

Batılı ülkeler kendi vatandaşı olan IŞİD'lileri ülkelerine getirmek istemiyordu. Bu da kamplardaki kadınların Avrupa'ya kaçabilme yöntemi olan 'evlilik yoluyla kaçış' sektörünü doğurdu.

"Avrupa’da yaşayan 70’li yaşlarda bir Türk vatandaşı" kimliğiyle, insan kaçakçılığı ağının merkezinde, İdlib’de faaliyet gösteren Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) Özbek komutanlarından "Ayyub Hawk" takma isimli bir şahıs ile temas kurduklarını ifade eden Hale Gönültaş, o kişiye sosyal medya üzerinden tanışıp telefonla evlendiğini söylediği IŞİD’li bir kadını kurtarmak için pazarlık yaptıklarını belirtti.

İnsan kaçakçılığı için 45 bin Euro isteniyordu

"HTŞ’li komutan, kamptan bir kadını çıkarıp Hatay Reyhanlı’ya ulaştırmak için başlangıç fiyatı olarak 25 bin euro talep etmişti. Ancak yol üzerindeki "beklenmedik masraflar" ile bu rakamın 45 bin euroya kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Şebeke, sadece sınırı geçirmeyi değil, sahte evraklarla Avrupa’ya ulaştırmayı da "garanti" ediyordu."

Kadınlar kamptan kaçabilmek için belirli simgeler kullanıyordu

"Kamptaki kadınlar, dış dünyadaki cihatçı erkeklerle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Evlenmek ve kamptan kaçmak isteyen kadınlar, profil fotoğraflarına belirli semboller koyarak sinyal veriyordu. Yeleli aslan, çocukları olduğunu ve güvenebileceği bir erkek aradığını simgeliyordu. Güvercin veya cihatçı semboller ise kaçış için iletişime hazır olunduğunu gösteriyordu."

İki örgüt (IŞİD ve HTŞ) ideolojik olarak çatışsa da "kadınların kamptan çıkarılması" konusunda birlikte hareket ediyordu. Kaçırılan kadınların Türkiye sınırına ulaştırılması için kullanılan ana güzergâh, HTŞ kontrolündeki İdlib bölgesiydi. Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye sokulan kadınlar, burada bir süre "kayıtsız" olarak yaşatılıyor, ardından sahte belgelerle Avrupa veya Orta Asya ülkelerine gönderiliyordu.