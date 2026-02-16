Feci Olay, Dicle Üniversitesi kampüsünde yapımı süren binanın inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1’inci katında çalışan işçi Abdulsellam Baydur, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü.
Başına demir saplanan Baydur ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Baydur hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) 2026 yılının ilk iş cinayetleri raporuna göre, Türkiye yılın ilk ayını 146 iş cinayetiyle geride bıraktı.