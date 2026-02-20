Griffiths’in 9 Şubat’ta, 17. kattaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay kamuoyuna ise Tayland polisi tarafından günler sonra duyuruldu.

ZORLANMA YA DA ARBEDE İZİNE RASTLANILMADI

Acil yardım ekipleri, iş insanının cansız bedenini binanın balkonunun altında buldu. İlk incelemelere göre daire içerisinde herhangi bir zorlanma ya da arbede izine rastlanmadı. Yetkililer, olay sırasında Griffiths’in evde tek başına olduğunu ve kapının içeriden kilitli bulunduğunu açıkladı. Ayrıca hırsızlık şüphesine işaret eden bir bulguya da ulaşılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Polis, şu aşamada cinayete dair somut bir kanıt olmadığını belirtirken, üçüncü bir kişinin olaya karışıp karışmadığının yapılacak detaylı adli incelemeler sonucunda netleşeceğini ifade etti. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı otopsi sürecinin ardından belirlenecek. Yetkililer bu sürecin aylar sürebileceğini aktardı.

Aileye yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada olayın belirsizliğine dikkat çekerek, “Bu gerçekten büyük bir gizem. Şüpheli koşullardan söz ediliyor, henüz net bir bilgi yok” dedi.

2000 YILINDA ASOS’U KURMUŞTU

Griffiths, 2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte ASOS’u kurmuştu. Şirketin büyüme sürecinde önemli rol oynayan Griffiths, dört yıl boyunca pazarlama direktörlüğü görevini yürüttükten sonra 2005’te görevinden ayrılmıştı.

Kuruluşundan bu yana hızlı bir yükseliş gösteren ASOS, yaklaşık 3 milyar sterlin değerlemeye ulaşarak küresel ölçekte güçlü bir moda perakendecisine dönüştü. Markanın tasarımları, Galler Prensesi Catherine, Princess of Wales ve eski ABD First Lady’si Michelle Obama gibi isimler tarafından da tercih edildi.

OLAYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.