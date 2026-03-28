MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin umut hakkı ve statü istediği terörist başı Abdullah Öcalan için bir süredir gündemde olan İmralı'da yerleşke iddiasını DEM Parti doğruladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın “statü sorununun” çözülmesi gerektiğini belirterek, söz konusu yerleşkenin adının ve hukuki konumunun netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakırhan, “Kalacağı yerin adı konsun. Bu düzenlemeler gecikmeden halledilsin demiştik. Bir yapı var geçmesi için. Bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Medya Haber kanalına konuşan Bakırhan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte gelinen aşamada 'somut adımlar' atılması gerektiğini söyledi. Bahçeli ise, partisinin son grup toplantısında sürpriz bir çıkış yaparak sürecin aceleye boğulmaması gerektiğini söylemişti.