TBMM, üç milletvekilinin 24 Kasım 2025’te yani iki ay önce İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tutanaklarını yayımladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 24 Kasım 2025'te Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu temsilen Öcalan'la görüşmüştü.

TBMM sitesinde yer alan 16 sayfalık tutanak aslında görüşmenin özet hale getirilmesiydi.

Tutanakların yayımlanmasından öncesine dönelim.

Hatırlayın, AKP, MHP ve DEM Parti’den oluşan Meclis’in İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Öcalan ile yaptığı görüşmede “sürecin başarıya ulaşmaması durumunda Bahçeli ve Erdoğan’a darbe yapılabileceği” konusunun gündeme geldiği yazılmıştı. Bunu yazan ise eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dı. DEM Parti’nin İmralı komisyon heyeti üyesi Gülistan Koçyiğit bu iddiaya “Yalan” demişti. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e konuyu sorduğunu ve “Saçmalamış” dediğini yazmıştı.

Ancak, yayımlanan 16 sayfalık İmralı tutanaklarında “darbe” kelimesinin 7 kez geçtiği görüldü.

“Darbe” kelimesini terör örgütü PKK lideri Öcalan “darbe” 4 kez, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise 3 kez kullanmıştı. Bu ikili dışında ise tutanaklara göre “darbe” diyen olmamıştı.

ÖCALAN GERÇEKTEN DE ‘BAHÇELİ VE ERDOĞAN’A DARBE’ İFADESİNİ KULLANMIŞ

İmralı tutanakları yayımlanmadan önce tartışılan “darbe” sözlerini kullanan kişi Öcalan’dı.

Öcalan “darbe” kelimesini ilk kez şöyle kullanmıştı: “Devlet içerisindeki bir elin kendileri (Abdullah Öcalan ve PKK) ile Kürt sorununun çözülmesini istemediğini, her seferinde darbe mekanizmasının devreye girdiğini…”

Siyaset sahnesinde çok tartışılan “darbe” ifadesini ise Öcalan şöyle kullanmıştı:

“Başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olmak üzere işleyebileceğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin de konuşmalarında buna değindiğini…”

Öcalan’ın konuşmasında son darbe uyarısında ise “darbe” kelimesi iki kez şöyle geçmişti:

“Artık darbe mekanizmasını kırabileceklerini, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda kararlı olduklarını, bu sefer bunu başarabileceklerini belirtmiştir. Darbe mekanizması konusunda da dikkatli olunması gerektiğini, yoksa bu mekanizmanın sürecin üzerinden buldozer gibi geçebileceğini…”

AKP’Lİ HÜSEYİN YAYMAN’IN DARBE UYARISI

Öcalan’ın darbe uyarısı yalanlanırken AKP’li Hüseyin Yayman’ın “darbe” kelimesini 3 kez vurguladığı hiç gündeme gelmemişti. Ancak tutanaklarda AKP’li Hüseyin Yayman’ın “darbe” kelimesini 3 kez kullandığı ortaya çıktı.

AKP’li Hüseyin Yayman’ın ilk darbe uyarısı şöyleydi: “Komisyon'dan beklentinin çok yüksek olduğunu ve geçmişteki hatalara düşmemek gerektiğini, görünmez bir el ve darbe mekaniğinin bulunduğunu, buradan çıkmanın yolunun Suriye'de de Türkiye'de her yerde örgütün Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyması olduğunu…”

Tutanaklara göre Yayman’ın ikinci kez “darbe” uyarısı ise şöyle olmuş: “Darbe tehdidi bulunduğunu, bunu açıklığa kavuşturmak gerektiğini…”

Hem Öcalan hem de AKP’li Yayman “darbe” tehdidi konusunda ısrarcı ve sürekli uyarı yapıyordu. Yayman’ın tutanakta yer alan son uyarısı ise şöyleydi:

“Komisyon'da dinlenen her kesimin şiddet sona ermesi halinde Türkiye'nin çok ileri gideceğini, belirttiğini, dolayısıyla somut adıma ihtiyaç duyulduğunu, darbe mekanizmasının devreye girebileceğinin akıllarında olacağını…”