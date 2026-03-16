İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında CHP’den dikkat çeken bir başvuru geldi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 10 CHP’li yetkili, duruşmaları izlemek için mahkemeye resmi talepte bulundu.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre başvuruda, duruşma düzeninin korunacağı ve yargılamanın seyrine herhangi bir müdahalede bulunulmayacağı özellikle vurgulandı.

Başvuruda yer alan ifadelerde, “duruşma düzeninin bozulmaması ve yargılamanın seyrine müdahale edilmemesi hususlarının gözetileceği” belirtildi.

MAHKEME DEĞERLENDİRMEYE ALDI

CHP’li yetkililerin başvurusu İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.

Mahkeme başkanının vereceği karara göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşmaya ilişkin güvenlik tedbirlerinin güncellenebileceği ifade edildi.