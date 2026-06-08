Range Rover denince akla konforlu kabinler, güçlü motorlar ve arazi konusunda kendini kanıtlamış dev SUV’lar geliyor. Fakat otomobil dünyası artık bambaşka bir yöne ilerliyor.

Daha önce satış süreci ertelenen elektrikli SUV, bu kez gerçekten sahneye çıkmaya çok yakın görünüyor. Marka, modelin 2026 senesi içinde siparişe açılacağını doğrularken aracı Wimbledon gibi prestijli etkinliklerde göstermeye hazırlanıyor. Yani Range Rover, elektrikli dönüşümünü sessiz sedasız değil, oldukça gösterişli bir şekilde başlatacak.

Range Rover Electric, dışarıdan bakıldığında klasik Range Rover çizgisinden kopmayan bir otomobil olacak. Fakat kaputun altında artık içten yanmalı motor yerine tamamen elektrikli bir sistem bulunacak. Marka, bu modelde sessizliği, güçlü hızlanmayı ve arazi kabiliyetini aynı potada eriterek alışılmış Range Rover hissini korumayı hedefliyor.

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Range Rover Electric için resmî fiyat henüz açıklanmadı fakat beklenti, modelin markanın en üst seviye V8 seçeneklerine yakın bir etikete sahip olacağı yönünde. İngiltere’de fiyatın 150 bin sterlinin biraz altında olabileceği konuşuluyor. Türkiye fiyatı içinse şimdilik beklemek gerekiyor çünkü henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

Range Rover Electric, sadece yeni bir model değil; markanın lüks SUV anlayışını elektrikli çağa nasıl taşıyacağını gösterecek ilk büyük sınav olacak. 117 kWh batarya, 800V mimari ve yüksek çekiş gücü kâğıt üzerinde oldukça iddialı. Ancak asıl merak edilen şey, bu otomobilin klasik Range Rover hissini ne kadar koruyabileceği.