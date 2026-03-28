Fatih’teki vakfın genel merkezinde düzenlenen programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın mirası doğrultusunda her yıl genel kurul toplantısı yaptıklarını, bu uygulamanın diğer sivil toplum kuruluşlarından ayrıştığını ve kurumu dinamik tuttuğunu belirtti.

Toplantıda geçen yılın faaliyetleri ile gelecek yıl hedeflerini paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında insan kaynağı kalitesiyle ilgili biraz daha mücadeleye ihtiyacımız var. Mesela, biz yurdumuzda yetiştirdiğimiz veya burs verdiğimiz kardeşlerimizi buralarda istihdam etmekte zorlanıyoruz çoğu zaman. Hiç olmazsa diyoruz, ‘Kariyerinizin ilk basamağı burası olsun.’ Ama özlük konusunda diğer vakıflarımıza örnek olabilecek noktalara geldik. Hamdolsun, artık İlim Yayma Vakfı’nda çalışmak, başka benzer kurumlarda çalışmanın gerisinde kesinlikle değil. Burayı genç bir ekiple yönetmeye çalışıyoruz ve genç ekibimizin de burada ciddi anlamda donanımlarının güçlendiğini ve eğitim gördüğünü söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yurt ve eğitim yatırımlarının sürdüğünü, yeni projelerde mezunların da sürece dahil edilerek bağış ve desteklerinin teşvik edildiğini kaydetti.

Mezunların katkılarıyla odalara isim verilmesi gibi uygulamalarla aidiyet duygusunun güçlendirildiğini belirten Erdoğan, bağışçıların desteğiyle yürütülen çalışmaların gelecek nesillere aynı bilinçle aktarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörlüğü görevini Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan Prof. Dr. İsmail Küçük’e devredildiğini hatırlatan Erdoğan, İZÜ’de yürütülen “hamilik” projesinin üniversitenin mali yapısını güçlendirdiğini anlattı.

Erdoğan, “Orada da devam eden inşaatlarımız var. Yeni başlayacak 300 kişilik bir kız yurdumuz var. Hamdolsun sonunu görebiliyoruz çünkü inanın 10-15 yıl önce sivil toplum işlerine başladığım yıllarda inşaatlara başlamaya bile çekindiğimiz oluyordu, bırakın bitireceğimizi görmeyi. Bugün Türkiye’nin daha güçlü olmasıyla, refah düzeyinin daha yüksek olmasıyla sivil toplum kuruluşlarımıza da bunun yansıdığını görüyoruz.” diye konuştu.

Vakfın yıllık giderlerinin yaklaşık yüzde 15-20’sinin kira ve yatırım gelirlerinden karşılandığını aktaran Erdoğan, bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasının hedeflendiğini, böylece kurumun yalnızca bağışlara bağlı kalmadan kendi gelirleriyle hizmetlerini sürdürebilen bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını vurguladı.

Erdoğan, vakfın kuruluşunda kadın üyelerin yer aldığını ancak zamanla bu temsilin azaldığını, son yıllarda ise bu geleneğin yeniden canlandırıldığını belirtti.

Kadın üyelerin kurucular kurulundaki sayısının artırıldığını kaydeden Erdoğan, “Bu genel kurulumuzda bu sayı 9’a çıkacak. Bu 9 hanımefendinin üç tanesini de mütevelli heyetimizde görevlendirmiş olacağız çünkü hizmetlerimizin yarısı gerçekten kızlarımıza yönelik. Bursiyerlerimizin de üniversitemizin de diğer çalışmalarımızın da hemen hemen yarısında hanım öğrencilere hitap ediyoruz. Üniversitemizin nüfusunun üçte ikisi hanım öğrencilerden oluşuyor. Onun için o kızlarımıza hitap eden çalışmalarımızı yönetecek, daha yakinen takip edecek hanımefendilere yönetim kurulumuzda görev vermeyi kararlaştırdık.” dedi.

Dünyanın zorlu ve karmaşık bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Dünya böylesi bir çukura doğru ilerlerken tabii ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir istikrar adası olarak kendini muhafaza edebilmesi ve bölgedeki bu gerilimi düşürmek için çalışıyor olması çok kıymetli. Biliyorsunuz, bizim fıkıh geleneğimizde inancımıza göre savaş zamanında da ilim ehlinin ilmine devam etmesi esastır. Dolayısıyla b,iz İlim Yayma Vakfı olarak ilme yönelik bu çalışmamızı çok daha güçlü şekilde yapmalıyız ki dünya tamamen dağılıp toparlanmaya başladığı zaman birileri dünyaya fikri önderlik edebilsin.

”Erdoğan, vakfın yurdunda kalan mezun öğrencilerden birinin Harvard Üniversitesi’nde master programına kabul edildiğini belirterek, öğrencilerin uluslararası başarılarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bu başarıların teşvik edildiğini vurgulayan Erdoğan, üniversitenin küresel akademik iddiasını güçlendirmeye devam edeceklerini ve İlim Yayma Ödülleri’nin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Her şeyin değersizleştiği, güven ve muhabbetin azaldığı bir dönemde İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti’nin toplumda güven, adalet ve merhameti yeniden inşa etmede önemli rol üstlendiğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Birlik içerisinde bu yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar da birliğimizi güçlendirmeyi bizim için vacip kılıyor gerçekten. O birliği de nasıl teyit edeceğiz? Her birimiz kendi halkalarımızda, topluluklarımızda, ailelerimizde o birliği teyit etmek için elimizden gelen gayreti, fedakarlığı sarf etmek durumundayız, zorundayız. Aksi takdirde bu ateş çemberi, bu cehennem çukuru bu ülkeye de çok büyük tahribat yapacaktır. Biz daha güçlü olacağız. Hem güvende olmak için hem de artık dünyaya ve bölgemize belli bir nizamı yerleştirmek, tesis etmek için.”

“İLİM YAYMA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ AMİRAL GEMİSİ”

İstanbul Valisi Davut Gül ise Türkiye’de sanayinin son 25 yıldaki gelişimine dikkat çekerek, “Evet, sanayide olağanüstü gelişme sağladık ama bunu sadece sanayide sağlamadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda, özellikle de sivil toplumda çok önemli gelişmeler sağlandı. Sivil toplum kuruluşlarının da aslında İlim Yayma amiral gemisi. İlim Yayma Vakfının yaptığı her faaliyet hem diğer vakıflara örnek oluyor hem de kamunun üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltıyor.” dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da dünyanın her geçen gün daha karanlık bir yere sürüklendiğini ifade etti.

Bayraktar, “Dünya bu kadar karanlık bir ahvale sürüklenirken, bizler de bir anlamda savunma sanayisindeki faaliyetlerimizden dolayı üzerimize düşen yük altında eziliyoruz. Her geçen gün daha da farklı, korkunç görüntülere şahit oldukça, bir anlamda o duygunun altında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirememe endişesiyle eziliyoruz. ‘Bu yükü biz nasıl taşıyacağız?’ diye zaman zaman sabretmekte zorluk çekiyoruz.” diye konuştu.

Programa eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.