İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü, maç planlarının özellikle ilk yarıda büyük ölçüde işlediğini belirtirken oyuncularının yoğun fikstüre rağmen ortaya koyduğu karakteri övdü.

İLHAN PALUT: 'SONUNA KADAR GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Deneyimli teknik adam, son haftalarda yükselen performans grafiğine dikkat çekti.

Palut, “Son periyotta aldığımız puanlarla güvenli bir yerdeyiz. Yukarı doğru giden bir momentum yakaladık. Momentum futbolda kolay yakalanan bir şey değil. Bunu bırakmayalım, sonuna kadar götürelim istiyoruz.” dedi.

'TRABZONSPOR FATİH TEKKE İLE ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR'

Rakiplerinin güçlü yönlerine değinen Palut, Trabzonspor’un özellikle hücum hattındaki çeşitliliğine vurgu yaptı.

Başarılı çalıştırıcı, “Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçiren, ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadık.” ifadelerini kullandı.

'İLK YARIDA İSTEDİKLERİMİZİN HEMEN HEMEN HEPSİNİ YAPTIK'

Karşılaşmanın ilk bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını söyleyen Palut, “İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hata sonrası oluşan bir pozisyon dışında iyi savunma yaptık.” şeklinde konuştu.

'İKİNCİ YARIDA TRABZONSPOR BASKISINI BEKLİYORDUK'

Trabzonspor’un ikinci devrede daha fazla risk alacağını öngördüklerini belirten Palut, rakibin çok sayıda orta ve duran top tehdidiyle geldiğini söyledi.

Palut, “İkinci yarı daha çok hücumcuyla yüklendiler. Bunu bekliyorduk. Özellikle kenar ortaları ve duran toplarda çok etkili olabilecek bir takıma karşı oynadık.” dedi.

'OYUNCULARIM BÜYÜK KARAKTER ORTAYA KOYUYOR'

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklarına rağmen sahaya çıkan futbolcularına teşekkür etti.

Palut, “Yoğun fikstürde oyuncularım büyük karakter koyuyor. Muleka’nın bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla oynuyor. Kas zorlanmaları yaşayan isimlerimiz de var. Hepsine teşekkür ediyorum.” sözleriyle takımını övdü.