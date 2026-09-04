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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki ayda terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

2 BİN 34 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Duran'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu, başta FETÖ iltisaklı olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Bunun yanı sıra yapılan teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda, provokasyon üreten, toplumsal huzuru hedef alan, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1.335 sosyal medya hesabı hakkında da hukuki ve idari işlemler uygulanarak erişim engeli kararı alındı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Duran, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, terör propagandası, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Böylece son iki aylık süreçte erişim engeli getirilen sosyal medya hesabı sayısı 2 bin 34 oldu.