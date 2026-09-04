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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bölgesel konularda da iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.