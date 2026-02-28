ABD ve İsrail, İran’a karşı saldırılar düzenledi. Şiddetin dozunun giderek arttığı saldırılar hakkında İran Kızılayı, 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran yönetimi ise kendisine yapılan saldırılara karşılık veriyor. İran yönetimi, komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

Orta Doğu ateş çemberine dönerken, İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

'TRUMP TEBRİZ'İ BOMBALARSA BİTTTİ'

Ortaylı, katıldığı canlı yayında, ABD’nin İran’ı vurma ihtimali ile ilgili, “İran’ın yarıya yakını Türkçe konuşur. Tebriz dediler tüylerim diken diken oldu. Bu hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti yani…Amerikalılar cahildir...

Çünkü Amerika, maalesef umumi eğitimini ve vatandaşa lazım olan orta eğitimini ayarlayamamış memleket. Burada bir takım Amerikan uzmanları olabilir.

İran Türk yurdudur, 900 yıl Türkler yönetmiştir. Ne Pehleviler ne de Mollalardan yanayız. Sadece Türklerden yanayız” sözlerini sarf etmiştir.