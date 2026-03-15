İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih’te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek