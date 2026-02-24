İktidara yakın gazeteci Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında DEM Parti'nin bugüne kadar Türkiye Partisi olmaya uygun siyaset geliştiremediğini söyledi. Övür, DEM Parti'nin kendisi gibi düşünmeyen kimseyle beraber olamayacağının altını çizdi.

Geçen yıl, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük ile görüşmek için 4 ay boyunca randevu beklediğini ancak kendisine randevu verilmediğini söyleyen Övür, "başkalarından hoşgörü bekleyen DEM Partili bir büyükşehir belediyesi, etkili olduğu bir bölgede yine etkili bir sivil toplum örgütüyle neden görüşmez ve talebini ciddiye almaz" diyerek "Kendileri gibi düşünmediği için... Diyarbakır'da farklılıklara tahammül etmeyen parti "devlet ve toplumla bütünleşmeyi" başarabilir mi?" dedi

Övür'ün köşe yazısından ilgili kısım şöyle

Bu değişim hiç kolay görünmüyor; üzerlerindeki PKK gölgesi onların peşini bırakmıyor ve toplumla karşı karşıya getiriyor. Sadece Diyarbakır'da yaşanan şu örnek bile daha çok yol alınması gerektiğini gösteriyor. Geçen yılın ekim ayında merkezi Diyarbakır olan Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük'le görüşmek için randevu ister. Aradan tam 4 ay geçer cevap verilmez. Bu arada Bedirhanoğlu durumu DEM Parti yönetimine ve etkili DEM Partililere de iletir. Ancak sonuç değişmez ve yönetim kurulu olarak şöyle bir karar alınır: "Bugüne kadar özel kaleme 4 kez de hatırlatılmasına rağmen bir dönüş yapılmadı. Randevu talebimizin gecikmesinin güncelliğini yitirdiği düşüncesiyle geri çekilmesi kararı alınmıştır." Sahi başkalarından hoşgörü bekleyen DEM Partili bir büyükşehir belediyesi, etkili olduğu bir bölgede yine etkili bir sivil toplum örgütüyle neden görüşmez ve talebini ciddiye almaz? Cevabı çok basit: Kendileri gibi düşünmediği için... Diyarbakır'da farklılıklara tahammül etmeyen parti "devlet ve toplumla bütünleşmeyi" başarabilir mi?