Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan madencilerin görüntülerini paylaşarak hükümete tepki gösterdi. Türkiye’nin farklı noktalarında birçok toplumsal kesimin sokakta hak aradığını ifade eden Şahin, iktidarın sorunlara çözüm üretmekten uzak kaldığını savundu.

“HER KESİM SOKAKTA HAKKINI ARIYOR”

Ülkede derinleşen ekonomik ve sosyal sorunların farklı kesimleri eyleme ittiğini söyleyen Şahin, madenciler, köylüler, emekliler ve öğretmenlerin taleplerine dikkat çekti.

Şahin, “Yorgun iktidar ülkeyi yönetemiyor. Ankara’da ve yurdun dört bir yanında madenci eylemde, köylü eylemde, emeklilikte adalet arayanlar eylemde, öğretmenler eylemde” ifadelerini kullandı.

MADENCİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ankara’daki protestoya işaret eden Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bekleyen madencilerin görüntülerinin ülkenin içinde bulunduğu tabloyu özetlediğini belirtti.“Fotoğraf karesi Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki madenci kardeşlerimizin görüntüleri” dedi.

“VİCDANI SIZLAMAYANLARA YAZIKLAR OLSUN”

Şahin, yaşanan tablo karşısında sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İktidar yetkilileri ile işletme sahiplerini eleştiren Şahin, emekçilerin yaşadığı mağduriyetin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.