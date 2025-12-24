DEM yönetimi dün İmralı süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'na giderek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Gazeteci Nuray Babacan, DEM yönetiminin, ‘dar bir çerçeve çizilen’ pandemi affının terör örgütü mensupları PKK’lıları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istediğini, Bakan ve ekibinin, FETÖ’cüler nedeniyle bunu yapmama kararı aldıklarını tekrarladığını ifade etti. Kapsamın genişletilmesi durumunda yararlanacak FETÖ’cülerin sayısının PKK’lardan 2,5 kat daha fazla olduğuna dair sayılar verildiğini belirtti.

Topun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atıldığını belirten Babacan daha önce AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le de görüşen heyetin, taleplerinin Erdoğan’a iletilmesini ve önerge ile af kapsamının genişletilmesini beklediğini duyurdu.

'İKTİDARIN 2 ÖN ŞARTI VAR'

İktidarın, konuşulan tüm yasal düzenlemeler için iki ön şartı olduğunu ifade eden Babacan, bu şartların PKK’nın feshinin ve tüm silah teslimlerinin devletin ilgili birimleri tarafından onaylanarak kabul edilmesi ile SDG’ye çizilecek çerçeve olduğunu belirtti.

İMRALI SÜRECİ SEÇİMİ NASIL ETKİLER?

İmralı sürecinin seçime etkisiyle ilgili iki senaryo olduğuna dikkat çeken Nuray Babacan "Bir grup, açılımın başarısının Tayyip Erdoğan’ı yeniden iktidara taşıyacağına inanıyor. Diğer gruba göre, süreç başarılı olsa bile faturası Erdoğan’a kesilecek. MHP, her zamanki gibi en az zararla işin içinden çıkacak. CHP’nin adayı temiz bir siyaset sayfasında yoluna devam edecek." değerlendirmesi yaptı.

Kulisleri değerlendiren Babacan, açılım sürecinin en sıkıntılı partisinin DEM Parti olduğunu söyledi. Partinin radikal tabanının hem iktidarla yapılan işbirliğinden hem de PKK’nın temel tezlerinden vazgeçilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bir başka grubun ise Kürt halkının öncelikli sorunları ve taleplerinin konuşulmamasına itiraz ettiğini söyledi. Cezaevindeki PKK’lıların da parti yönetimini sıkıştırdığını söyleyen Babacan "‘Suça karışan ve karışmayan ayrımı’ bu grubun en çok itiraz ettiği konu. Ceza indirimi değil, af bekliyorlar." dedi.