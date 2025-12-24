Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile başlayan uyuşturucu operasyonları, spiklerlere ve Influencerlara kadar uzandı. Dosyada fuhuş ve fuhşa teşvik iddiaları da var. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarla ünlü isimler gözaltına alınmaya devam ediyor.

Operasyonda, yalnızca influencerlar değil, gazetelerde yazı yazan isimler de var. Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya fenomenlerinin yaşam tarzını eleştirerek “35 yıldır gazeteciyim, ben öyle bir hayat yaşamıyorum” dedi.

Soruşturma kapsamında özellikle sosyal medyada yüksek takipçiye sahip, lüks yaşam tarzlarıyla sık sık gündeme gelen influencerların isimleri öne çıkıyor. Gözaltına alınanlardan Cihan Şensözlü'nün bir gazetede yazarlık yapması dikkat çekti. Gazeteci Cüneyt Özdemir duruma sert çıktı.

Özdemir "Yazdığına baksan yazı değil. Anlattığı bir şey desen bir şey değil. Ne iş yapıyorsun? Influencerım. Bir hayat yaşıyorlar, görkemli hayatlar. Ben yaşamıyorum öyle bir hayat." ifadelerini kullandı.

'Ne halt yediklerini biliyoruz' diyen Özdemir'in gündem olan açıklaması şöyle:

'NE HALT YEDİKLERİNİ BİLİYORUZ'

"35 yıldır gazetecilik yapıyorum; Dur bu hafta Dubai'deyim, dur özel bir jete bineyim de bilmem nereye gideyim demiyorum. Bunlar böyle hayatlar yaşıyor. Bu Influencerlar ortada dolaşıyorlar. Pek çoğunun ne halt yediğini hepimiz biliyoruz. Bugün savcılık el koydu. Ben gazeteci olarak biliyorum. Bunlara reklam verenler biliyor. Bunları koluna takıp, uçaklarına alıp gezdirenler biliyor ne iş yaptıklarını. Herkes biliyordu bu güne kadar. Bu sosyal medyanın sırrı gibi bir şeydi. Ama ne oldu? Reklam verdiler mi, verdiler. Organizasyon yaptılar mı, yaptılar. Ne zamana kadar, bu güne kadar."