İstanbul kültür sanatında bir dönem kapanıyor

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında yıllardır perde arkasında önemli bir rol üstlenen isimlerden biri görevini devretmeye hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) uzun süredir genel müdürlük görevini yürüten Görgün Taner, kurumda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yaklaşık kırk yılı aşkın süredir İKSV bünyesinde görev alan Taner, İstanbul’un uluslararası kültür sanat sahnesinde görünürlük kazanmasında belirleyici rol oynadı. Film, müzik, tiyatro ve bienal gibi büyük organizasyonların bugünkü yapısına kavuşmasında Taner’in yönetim anlayışı etkili oldu.

Yapılan değişiklikle birlikte İKSV Genel Müdürlüğü görevini Yeşim Gürer Oymak devralacak. Vakıf bünyesinde uzun yıllardır farklı görevler üstlenen Oymak, festival yönetimi ve kültür politikaları alanındaki deneyimiyle tanınıyor. Görev değişiminin, kurumun üretim ve organizasyon yapısında sürekliliği koruyarak yeni bir vizyon yaratması hedefleniyor.

Taner’in ise İKSV’de farklı bir pozisyonda vakfa katkı sunmaya devam etmesi planlanıyor. Devir teslim süreci, İstanbul’un kültür sanat dünyasında bir kuşak değişimi olarak yorumlanırken, İKSV’nin önümüzdeki dönem programları da merakla bekleniyor.